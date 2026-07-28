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سازمان حفاظت محیط زیست با تدوین آییننامه جدید، مدیریت پایدار زیستبومهای کوهستانی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از نهایی شدن «آییننامه حفاظت و بهرهبرداری پایدار کوهستان» خبر داد. و گفت: این سند با هدف دستیابی به مدیریت یکپارچه و پایدار در حساسترین زیستبومهای کشور و با مشارکت گسترده دستگاههای ذیربط تدوین شده است.
ظهرابی با اشاره به اهمیت حیاتی زیستبومهای کوهستانی، گفت: حفاظت از این مناطق نیازمند عزم ملی و هماهنگی فرابخشی است و تدوین این آییننامه، گامی اساسی در مسیر تحقق این هدف محسوب میشود.
وی افزود که فرآیند تهیه این سند از تهیه پیشنویس توسط دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست آغاز شد و پس از طی سال و نیم بررسی، با همکاری معاونت قانون اساسی ریاستجمهوری، به مرحله نهایی رسید. این آییننامه طی ۱۱ جلسه تخصصی و با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان هواشناسی و سمنها، بازبینی و نهایی شده است.