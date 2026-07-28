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همایش «نقش بانوان در اصلاح الگوی مصرف و حفظ محیط زیست» با حضور جمعی از بانوان دستگاههای اجرایی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش «نقش بانوان در اصلاح الگوی مصرف و حفظ محیط زیست» با حضور جمعی از بانوان دستگاههای اجرایی استان قم برگزار شد و شرکتکنندگان بر نقش بانوان در ترویج فرهنگ صرفهجویی، اصلاح الگوی مصرف و حفاظت از محیط زیست تأکید کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در این همایش با اشاره به ناترازی منابع آب و انرژی در کشور، اظهار کرد: خانواده مهمترین بستر آموزش رفتارهای صحیح زیستمحیطی است و بانوان میتوانند با نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی، کاهش تولید پسماند، استفاده بهینه از منابع و آموزش فرزندان، نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.
سیده مریم محمدی افزود: اصلاح الگوی مصرف، یکی از مهمترین راهکارهای حفظ منابع طبیعی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی است و مشارکت خانوادهها در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.