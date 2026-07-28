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جلسه رؤسای مشترک کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ایران در عشقآباد برگزار شد.
به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما، جلسه رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران رؤسای مشترک کمیسیون همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ایران در وزارت امور خارجه ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد.
در این نشست، طرفین وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه همکاریهای ترکمنستان و ایران را هم به صورت دوجانبه و هم در چارچوب سازمانهای بینالمللی معتبر، به ویژه سازمان ملل متحد، بررسی کردند.
در این دیدار همچنین بر اهمیت اصول همسایگی و احترام متقابل که ویژگی روابط دو کشور است، تأکید شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ایران، تصویب قطعنامه «سال حقوق بینالملل، ۲۰۲۸» مجمع عمومی سازمان ملل را که به ابتکار کشور ترکمنستان و با حمایت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده بود، به ترکمنستان تبریک گفت.
طرفین در این جلسه به بحث درباره مسائل تجاری و اقتصادی پرداختند و درباره تقویت نقش کمیسیون بیندولتی همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ایران تبادل نظر کردند.
در پایان جلسه نیز طرفین بر تعهد مشترک خود برای ادامه توسعه همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه دوجانبه تأکید کردند.