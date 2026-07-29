سارق سابقه داری که از مشاعات ساختمانی موتور کولر آبی شهروندان را سرقت می کرد ، در شاهرود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانی ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پلیس فردی معتاد و سابقه‌دار را در این راستا شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرد دستگیر شده به ۱۷ فقره سرقت موتور کولر‌های آبی اعتراف کرد و روانه زندان شد.