نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای تأمین آب باغ‌های گرمدره، خلج‌آباد و فردیس خبر داد و گفت: با دریافت موافقت‌نامه لازم، آب مورد نیاز این مناطق در دو مرحله از محل سد امیرکبیر تأمین خواهد شد.

آبرسانی به باغ‌های گرمدره، خلج‌آباد و فردیس در آستانه ازسرگیری است

آبرسانی به باغ‌های گرمدره، خلج‌آباد و فردیس در آستانه ازسرگیری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، علی شیرین‌زاد در گفت‌و‌گو با خبر رادیو البرز با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند آبرسانی به باغ‌های گرمدره، خلج‌آباد و فردیس اظهار کرد: به دلیل تنش آبی سال‌های اخیر، فرآیند آبرسانی در بخش‌های صنعت و باغ‌ها با اختلال مواجه شده است.

وی به مجری رادیو البرز افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نمایندگان مجلس، موافقت‌نامه‌ای دریافت شده است تا بتوانیم از محل سد امیرکبیر، آب مورد نیاز را در دو مرحله تأمین کنیم تا از این طریق بتوانیم سال جاری را پشت سر بگذاریم و در سال‌های آینده نیز از دیگر تفاهم‌نامه‌ها و راهکار‌های پیش‌بینی‌شده استفاده شود.

شیرین‌زاد در این بخش خبری رادیو البرز ادامه داد: امکان رهاسازی این آب وجود دارد، اما در جریان جنگ رمضان، بخشی از کانال انتقال آب دچار آسیب شد و همین موضوع مانع هدایت آب به این مناطق شده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همین زمینه با شرکت آب منطقه‌ای گفت‌و‌گو و هماهنگی لازم انجام شده است تا بخش آسیب‌دیده این کانال به صورت موقت ظرف ۲۴ ساعت آینده ترمیم شود و آبرسانی به باغ‌های خلج‌آباد، فردیس و گرمدره از سر گرفته شود.