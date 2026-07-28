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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد؛ تا حدود دو هفته دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت میشود.
علی نیکزاد در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: بر اساس پیگیریها و گفتوگوهای انجام شده مقرر شده است که تا ۲۲ مرداد مجموع پرداختیها به کشاورزانی که گندم خود را به دولت تحویل دادهاند، به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خرید تضمینی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم تا هفته اول مرداد اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و با جدیت پیگیری میکنیم تا مابقی مطالبات هم پرداخت شود.
نیکزاد همچنین اعلام کرد؛ با مشارکت و همفکری وزارت اقتصاد، بانک کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی در مورد نحوه مدیریت زنجیره گندم آرد و نان تصمیم گیری خواهد شد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع امهال وام کشاورزان تا ۱۵ روز دیگر تعیین تکلیف میشود.
نیکزاد در پایان سخنان خود تصریح کرد: بر اساس هماهنگی بین دولت و مجلس، قطعا بنزین گران نخواهد شد.