معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: مهلت ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز برای واردات کالا‌های ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوالقاسم محمد زاده افزود: بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در سامانه جامع تجارت تا ۱۵ شهریور تمدید شد.

وی تاکید کرد: ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز از محل یادشده صرفاً برای کالا‌های ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ باشند، امکان‌پذیر خواهد بود.