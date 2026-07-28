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سناتورهای جمهوریخواه به پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا حمله کردند و پنتاگون را یک مجموعه ناامنی عظیم نامیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت: هگزت در جلسه استماع بودجه جنگ ایران مورد تمسخر معترضان قرار گرفت. تعدادی از قانونگذاران جمهوریخواه گفتند که سناتورهای جمهوریخواه با اشاره به نحوه مدیریت پیت هگزت، در جنگ علیه ایران و مجموعهای از اخراجهای سطح بالا در ارتش ایالات متحده، از دست دادن اعتماد خود را به او ابراز کردهاند.
سناتور تام تیلیس از هگزت به دلیل اخراج رهبران برجسته و نمایش " یک مجموعه ناامنی عظیم " و مدیریت آشفته انتقاد کرد و پویایی داخلی پنتاگون را با " چیزهای بازی تاج و تخت " مقایسه کرد.
سناتور سوزان کالینز نیز از اخراج اخیر ژنرال کریستوفر دوناهو، فرمانده ارشد ارتش در اروپا و آفریقا، ابراز نگرانی کرد و آن را " عمیقا نگرانکننده " خواند.
سناتورها شلی مور کاپیتو و جونی ارنست به هگزت هشدار دادند که مردم از این جنگ حل نشده " خسته " شدهاند و کنگره از هزینه ۳۷.۵ میلیارد دلاری و عدم شفافیت احتمالی آن نگران است. هگزت در برابر کمیته تخصیص بودجه سنا از اقدامات خود دفاع کرد و اظهار داشت که توصیف این تلاش به عنوان یک شکست، " بیملاحظه و غیرمسئولانه " است و فداکاری نیروهایی را که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحهای هستهای تلاش میکنند، لکهدار میکند.
دیگر رسانههای انگلیسی نیز با پرداختن به این موضوع میگویند اکنون علاوه بر دموکرات ها، اعضای حزب حاکم آمریکا یعنی سناتورهای جمهوری خواه نیز اعتماد خود را به ترامپ و به ویژه وزیر جنگش از دست دادهاند.