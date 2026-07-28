اجرای پویش مردمی عرضه رایگان سوخت سیانجی در البرز
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز از اجرای پویش مردمی عرضه رایگان سوخت سیانجی در برخی جایگاههای این استان خبر داد و هدف از این اقدام را ترویج مصرف سوخت پاک و کاهش نیاز به واردات بنزین اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، یوسف روشنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز در گفتوگو با برنامه رادیویی البرز من سلام با اشاره به پیشینه این طرح اظهار داشت: طرح رایگان شدن سوخت سیانجی از سال گذشته و همزمان با ایام جنگ به صورت خودجوش آغاز شد و در ماههای پس از آن نیز جایگاههای دیگری به این حرکت پیوستند. در استان البرز نیز این امر محقق شده و لیست جایگاهدارانی که تمایل به مشارکت در این اقدام دارند، به زودی از طریق بنرهای اطلاعرسانی و سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به شهروندان معرفی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام یک پویش کاملاً مردمی است، افزود: هیچگونه ابلاغیه یا دستورالعمل دولتی برای ارائه رایگان سوخت به جایگاهداران ابلاغ نشده است، بلکه خود مالکان جایگاهها به منظور ترویج استفاده از سوخت جایگزین و کمک به دولت در جهت کاهش وابستگی به بنزین وارداتی، اقدام به عرضه رایگان این سوخت کردهاند. این موضوع در جریان پویش اربعین حسینی نیز به خوبی محقق شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز به مزایای زیستمحیطی مصرف سیانجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از خودروها از این سوخت استفاده میکنند، در حالی که ظرفیت موجود اجازه افزایش این سهم تا ۳۰ درصد را نیز میدهد. استفاده از این ظرفیت میتواند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
روشنی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری مطالبات جایگاهداران و رفع مشکلات زیرساختی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به گزارشهای دریافتی از مشکلات جایگاهداران و مطالبات مردمی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز به طور جدی پیگیر رفع این موانع است. از جمله جایگاه بنزین در بلوار ماهان که تحت مدیریت شهرداری است، اقداماتی جهت تسریع در بهرهبرداری شهروندان از سوخت پاک و حل مشکلات پیمانکاران آن در دست انجام است.
وی در خصوص وضعیت تجهیزات مورد نیاز خاطرنشان کرد: در زمینه تامین تجهیزات و اقلام فنی مشکلی وجود ندارد. اگرچه جایگاه عظیمیه در بحث بهرهبردار با چالشهایی روبروست، اما سایر جایگاهها با مشکل خاصی در این زمینه مواجه نیستند.
روشنی در پایان با اشاره به موضوع ازدحام و صفهای طولانی در برخی جایگاههای بنزین، علت این امر را کسری تعداد جایگاهها در سطح استان دانست و یادآور شد: در چنین شرایطی، حتی صرفهجویی یک لیتری توسط هر یک از شهروندان میتواند در مدیریت بهتر توزیع سوخت بسیار موثر باشد.