به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم از محکومیت متصدی یک واحد معدنی آلاینده به ۶ ماه حبس تعزیری خبر داد و گفت: این حکم به دلیل بی‌توجهی مستمر به الزامات زیست‌محیطی و ایجاد آلودگی شدید هوا صادر شده است.

علی احمدی اظهار کرد: این واحد معدنی با وجود دریافت چندین مرحله اخطاریه، اعطای مهلت قانونی و ارائه تعهد کتبی برای رفع آلودگی و اجرای اقدامات کنترلی، از انجام تکالیف قانونی خودداری کرد و به دلیل استمرار آلودگی و تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی، به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد این واحد در فرآیند تولید، بخش قابل توجهی از غبار و ذرات معلق را بدون کنترل در محیط اطراف منتشر می‌کرد که علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی منطقه، سلامت ساکنان پیرامونی را نیز با مخاطره جدی مواجه کرده بود.

رئیس اداره حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مردم و صیانت از محیط زیست از اولویت‌های این اداره‌کل است، گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، ایجاد آلودگی و تهدید سلامت شهروندان مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.