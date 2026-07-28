به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حریق امروز در محوطه ذخیره کود حیوانی در یکی از مراکز نگهداری شتر در روستای خیرآباد رخ داد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی سمنان به محل حادثه اعزام شد.

آتشیار سوم آرش یحیایی، فرمانده تیم عملیاتی اعزامی به این حادثه گفت: نیرو‌های عملیاتی با یک دستگاه خودروی اطفای حریق عملیات مهار را آغاز و با استفاده از تجهیزات آبرسانی، ضمن جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر و محل نگهداری حیوانات، موفق شدند حریق را به‌طور کامل خاموش کنند و ایمن‌سازی محیط را انجام دهند.

خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.