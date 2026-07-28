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حریق در مرکز نگهداری شتر در روستای خیرآباد سمنانبا تلاش تیم های امدادی اطفا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حریق امروز در محوطه ذخیره کود حیوانی در یکی از مراکز نگهداری شتر در روستای خیرآباد رخ داد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی سمنان به محل حادثه اعزام شد.
آتشیار سوم آرش یحیایی، فرمانده تیم عملیاتی اعزامی به این حادثه گفت: نیروهای عملیاتی با یک دستگاه خودروی اطفای حریق عملیات مهار را آغاز و با استفاده از تجهیزات آبرسانی، ضمن جلوگیری از سرایت آتش به بخشهای دیگر و محل نگهداری حیوانات، موفق شدند حریق را بهطور کامل خاموش کنند و ایمنسازی محیط را انجام دهند.
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.