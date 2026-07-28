کاروان جان‌فدایان آذربایجان در اجتماع میدان انقلاب تهران حضور یافت و پیام وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران را به پایتخت مخابره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کاروان مردمی جان‌فدایان آذربایجان با شعار از سر تا دل ایران، ایستاده در برابر شیطان؛ یکصدا برای میهن که از تبریز عازم جنوب کشور شده است تا پیام همبستگی، همدلی و ایستادگی مردم آذربایجان را به هموطنان جنوب ایران برساند در مسیر خود در اجتماع مردمی میدان انقلاب تهران حضور یافت.

اعضای این کاروان با حضور در میان مردم، پیام وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران را به پایتخت مخابره کردند و این حضور با استقبال پرشور مردم تهران همراه شد؛ استقبالی که با طنین نوای حیدر، حیدر جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم به فرزندان غیور آذربایجان را به نمایش گذاشت.