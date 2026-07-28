معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هرگونه اختلال در تأمین منابع مالی، علاوه بر اجرای برنامه پزشکی خانواده، بر عملکرد سایر مراکز درمانی نیز اثرگذار خواهد بود و می‌تواند موجب نارضایتی در ارائه خدمات سلامت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در جلسه وبیناری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه‌های منتخب در فاز دوم و سوم اجرا (۳۹ دانشگاه) با اشاره به برگزاری اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: در این نشست، معاونان درمان با صراحت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و اتفاق نظر آنان بر این بود که برای تحقق اهداف نظام سلامت، راهکاری مؤثرتر از اجرای برنامه پزشکی خانواده وجود ندارد و ادامه روش‌های گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های نظام سلامت باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با وجود اعتقاد مدیران دانشگاه‌ها به اجرای این برنامه، مهم‌ترین نگرانی آنان کمبود منابع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است. بسیاری از دانشگاه‌ها با وجود مطالبات چند صد میلیارد تومانی، حتی در تأمین اقلام مصرفی و تجهیزات اولیه بیمارستان‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه هستند.

دکتر رضوی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان وزارت بهداشت برای تأمین اعتبارات اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: پرداخت بخش ثابت نظام پرداخت (Fixed Payment) در ماه‌های ابتدایی اجرای برنامه، اقدامی مؤثر در حمایت از دانشگاه‌ها بود، اما پرداخت بخش عملکردی و همچنین مطالبات معوق دانشگاه‌ها همچنان با تأخیر مواجه است و این موضوع می‌تواند روند اجرای برنامه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به آغاز تدریجی اجرای برنامه در شهر‌های منتخب تصریح کرد: از ابتدا نیز با توجه به محدودیت منابع، اجرای برنامه به‌صورت مرحله‌ای و از شهر‌هایی با جمعیت کمتر آغاز شد، اما امروز رؤسا و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی با وجود مشکلات مالی، تمام ظرفیت و اعتبار مدیریتی خود را برای اجرای این برنامه به میدان آورده‌اند و با انگیزه و احساس مسئولیت، اجرای آن را دنبال می‌کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: انتظار می‌رود در کنار حمایت‌های وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر نیز پشتیبانی مالی لازم را به‌صورت مستمر انجام دهند؛ زیرا نمی‌توان از دانشگاه‌ها انتظار داشت همزمان با اجرای یک برنامه ملی، بدون دریافت مطالبات خود، سایر خدمات درمانی را نیز بدون مشکل مدیریت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اختلال در تأمین منابع مالی، علاوه بر اجرای برنامه پزشکی خانواده، بر عملکرد سایر مراکز درمانی نیز اثرگذار خواهد بود و می‌تواند موجب نارضایتی در ارائه خدمات سلامت شود.

دکتر رضوی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: مدیران دانشگاه‌ها از توان علمی و مدیریتی بالایی برخوردارند و متناسب با شرایط بومی و منطقه‌ای خود، راهکار‌های نوآورانه و مؤثری برای اجرای برنامه ارائه می‌کنند. بسیاری از این تجربیات در سال‌های گذشته به الگو‌های ملی تبدیل شده و در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پایان با بیان اینکه آموزش‌های مورد نیاز برای اجرای فاز سوم برنامه پزشکی خانواده به‌صورت مناسب در حال انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین نیاز دانشگاه‌ها تأمین منابع مالی است و در صورت رفع این چالش، با توجه به انگیزه، تجربه و آمادگی موجود، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال، دستاورد‌های ارزشمندی از اجرای فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع حاصل شود.