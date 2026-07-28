به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در آخرین مرحله از رقابت‌های انتخابی نهایی تیم ملی کاراته رده‌های پایه، ساغر جندقی در وزن به اضافه ۶۶ کیلوگرم با نمایشی مقتدرانه موفق شد سهمیه حضور در تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران را برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که شهریورماه در اَمانِ اردن برگزار خواهد شد، از آن خود کند.

ساغر جندقی یکی از هزار دختر کاراته کای استان سمنان است که از کودکی در این رشته ورزشی فعالیت کرده و در رده‌های سنی مختلف موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ و مقام‌های قهرمانی شده است. یکی از عناوین این ورزشکار نایب قهرمانی جهان است