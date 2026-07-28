رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازگرداندن ۲٠٠٠ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ریالی ۱۵۰میلیارد ریال به بیت‌المال با اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات و خلع ید در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصرعتباتی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به موجب دادنامه صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ ارومیه مبنی بر رفع تصرف ۲٠٠٠ متر از اراضی ملی واقع در شهرستان ارومیه، در اجرای دادنامه توسط اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه، موضوع اجرا از جمیع جهات مورد ارزیابی اولیه و در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد:علیرغم سختی ها و مشکلات خاص در اجرای حکم مزبور نهایتا با تدابیر اتخاذ شده و همکاری موثر ضابطین با حضور نماینده دادستان و حسن همکاری اداره کل راهداری برای اعطای ادوات و تجهیزات لازم، قلع و قمع به مرحله اجرا درآمده و به بیت المال بازگردانده شد.