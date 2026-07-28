مرکز پویانمایی صبا از مراحل پایانی تولید و آماده‌سازی ۱۳ قسمت جدید از فصل دوم پویانمایی تربیتی «ماجرا‌های کاوه» برای پخش از سیما خبر داد؛ هم‌چنین، شبکه ورزش امشب تقابل دوستانه و تدارکاتی تیم‌های استون‌ویلا و رئال سوسیداد را به صورت زنده پخش می‌کند.

آماده‌سازی فصل دوم «ماجرا‌های کاوه» و پخش زنده تقابل استون‌ویلا و رئال سوسیداد

آماده‌سازی فصل دوم «ماجرا‌های کاوه» و پخش زنده تقابل استون‌ویلا و رئال سوسیداد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بخش‌های مختلف رسانه ملی با تولیدات جدید انیمیشن و پوشش مسابقات زنده ورزشی، مخاطبان خود را همراهی می‌کنند.

مجموعه پویانمایی «ماجرا‌های کاوه» تولید گروه کودک مرکز پویانمایی صبا که در فصل نخست خود با استقبال مواجه شده بود، هم‌اکنون مراحل نهایی تولید فصل دوم را سپری می‌کند.

این مجموعه که با هدف پیوند میان آموزش، سرگرمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی طراحی شده، به تهیه کنندگی الهام ابراهیمی و کارگردانی مسعود حمزه‌ای در ۱۳ قسمت جدید تولید شده و در حال حاضر در مرحله ساخت موسیقی، دوبله و صداگذاری قرار دارد.

فصل اول این پویانمایی کات‌اوت در ۱۳ قسمت ۱۲ دقیقه‌ای هم‌زمان با نوروز از شبکه پویا پخش شد.

سری جدید این مجموعه علاوه بر آموزش‌های محیط‌زیستی مانند مدیریت پسماند و بازیافت، به موضوع چالش‌برانگیز «عواقب استفاده افراطی از ابزار‌های دیجیتال در کودکان» پرداخته و قابلیت طراحی پویش‌های عملی تعاملی برای خانواده‌ها را دارد.

در بخش ورزش‌های زنده، شبکه ورزش سیما امشب (سه‌شنبه ۶ مرداد) از ساعت ۲۲، تقابل دوستانه تیم‌های استون‌ویلا انگلیس و رئال سوسیداد اسپانیا را در قالب بازی‌های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶ به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

گزارش این مسابقه بر عهده میثم محمدزاده است.

بررسی عملکرد دو تیم نشان می‌دهد استون‌ویلا در ۱۰ بازی قبلی خود ۲۲ گل به ثمر رسانده و ۱۱ گل دریافت کرده است؛ در طرف مقابل، رئال سوسیداد با همین تعداد بازی، ۱۳ گل زده و ۱۷ گل خورده را ثبت کرده است.

این دیدار دوستانه محک مناسبی برای کادر فنی هر دو تیم جهت آماده‌سازی بازیکنان در آستانه فصل جدید لیگ‌های اروپایی خواهد بود.