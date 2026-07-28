به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد حسن زاده افزود: محور ارومیه–مهاباد، پرترددترین محور استان در این مدت بوده و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، همزمان با اجرای طرح اربعین حسینی، در مجموع ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۲۳ تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۸۰ تردد مربوط به مسیرهای رفت و ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۴۳ تردد در سمت برگشت ثبت شده است.

وی با اشاره به محورهای دارای بیشترین میزان تردد بیان کرد: محور ارومیه–مهاباد در محدوده ارومیه–رشکان با ثبت ۴۲۵ هزار و ۶۶۳ تردد، بیشترین حجم عبور وسایل نقلیه را به خود اختصاص داده و در صدر محورهای پرتردد استان قرار گرفته است.

حسن زاده گفت: با توجه به قرار گرفتن پایانه مرزی تمرچین در آذربایجان‌غربی و استفاده زائران استان و سایر نقاط کشور از محورهای مواصلاتی منتهی به این مرز، پایش مستمر وضعیت تردد، مدیریت جریان عبور و مرور و تأمین ایمنی سفرها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مرکز مدیریت راه‌های استان با استفاده از سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، دوربین‌های نظارت تصویری و دستگاه‌های ترددشمار، وضعیت محورهای مواصلاتی را به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند و اطلاعات به‌دست‌آمده برای مدیریت ترافیک و برنامه‌ریزی عملیات راهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.