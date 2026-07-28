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معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی صنف بنکداران و احداث بزرگترین مجتمع بنکداری و زون پروتئینی کشور در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داوود گودرزی با اشاره به برنامههای مدیریت شهری در حوزه ساماندهی مشاغل و مولدسازی ظرفیتهای شهری اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در سطح شهر است که در همین راستا، انتقال برخی صنوف مواد غذایی به میدان مرکزی میوه و ترهبار در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود دو قطعه زمین به مساحتهای ۱۳ و ۵۰ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار افزود: بخشی از این اراضی متعلق به شهرداری تهران و بخش دیگری در اختیار سایر نهادها و مالکان خصوصی است. بر همین اساس، از مدتها پیش مذاکرات لازم با برخی اتحادیههای صنفی، بهویژه اتحادیه بنکداران تهران که در مناطق ۱۱ و ۱۲ فعالیت دارند، برای انتقال فعالیت این صنف به میدان مرکزی انجام شده است.
گودرزی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار، بزرگترین مجتمع صنف بنکداران کشور با طراحی نوین و استاندارد احداث خواهد شد. هدف اصلی این طرح، انتقال صنف بنکداران از محدوده مرکزی شهر، ساماندهی فعالیتهای صنفی و کاهش بار ترافیکی این محدوده است.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با بیان اینکه مشاور پروژه در حال نهاییسازی طراحی این مجموعه است، تصریح کرد: پس از تأیید نهایی طرح، عملیات اجرایی و مراسم کلنگزنی پروژه آغاز خواهد شد و قرارداد میان شهرداری تهران، سرمایهگذار و صنف مربوطه نیز بهزودی منعقد میشود.
وی همچنین از احداث بزرگترین زون پروتئینی کشور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف تجمیع، ساماندهی و توسعه فعالیتهای حوزه محصولات پروتئینی راهاندازی خواهد شد.
داوود گودرزی در پایان با اشاره به برنامههای آتی شهرداری تهران برای ایجاد شهرهای تخصصی صنفی اظهار کرد: شهرداری تهران در نظر دارد با همکاری اتحادیهها و اصناف مختلف، شهرهای تخصصی نظیر شهر طلا، شهر کفش و سایر مجموعههای صنفی را در اراضی پیرامونی تهران ایجاد کند تا ضمن ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، زمینه کاهش تمرکز مشاغل در هسته مرکزی شهر، آرامسازی ترافیکی و ارتقای کیفیت مدیریت شهری فراهم شود.