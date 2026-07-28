به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از آسوشیتد پرس، شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات روز سه شنبه ریزش ۴ درصدی را تجربه کرد؛ ریزشی که با افت دیگر بازار‌های آسیا همراه بود.

سقوطی که با ریزش شدید سهام شرکت‌های مرتبط با نیمه رسانا و هوش مصنوعی پس از افت بازار وال‌استریت رقم خورد. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تراشه از جمله کیوکسیا، توکیو الکترون و ادونتست با کاهش‌های چشمگیر مواجه شدند، زیرا سرمایه‌گذاران محتاط در آستانه انتشار گزارش‌های مالی مهمِ حوزه فناوری، ارزش‌گذاری‌ها را دوباره ارزیابی کردند.