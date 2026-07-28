معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح جابه‌جایی مدرسه علمیه و آزادسازی حریم مسجد جامع ارومیه، یک طرح اولویت‌دار است، گفت: به دنبال رفع گره‌های حقوقی و فنی، این جابه‌جایی هستیم تا هیچ مانعی بر سر راه صیانت از هویت تاریخی ارومیه باقی نماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر رهبردین سه‌شنبه ۶ مرداد در جلسه بررسی روند جابه‌جایی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) ارومیه به ساختمان نارون، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و فراهم‌سازی بستر لازم برای انتقال پروژه جابه‌جایی مدرسه علمیه به مکان جدید با هدف گامی عملی برای آزادسازی حریم یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی استان، بر ضرورت تعامل بین‌دستگاهی برای تحقق ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه تاکیدکرد.

وی ادامه داد: استانداری آذربایجان‌غربی با تمام توان و از طریق هم‌افزایی میان مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بدنبال آزادسازی حریم این مسجد تاریخی است.

رهبردین اظهار کرد: اجرای این طرح نه تنها برای حفظ میراث‌فرهنگی، بلکه برای ارتقای استانداردهای شهری و توسعه گردشگری اهمیت استراتژیک دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تأمین حقوق ذی‌نفعان در مجتمع نارون، افزود: در کنار اهداف میراثی، رسیدگی به دغدغه‌های کسبه و صاحبان واحدهای تجاری مجتمع نارون نیز از موارد حائز اهمیت است که در این راستا دستورات لازم برای بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای قانونی صادر شده است و مدیریت ارشد استان با نیز با رویکردی عادلانه، پیگیر تسریع در فرآیند انتقال است تا با فراهم شدن بسترهای زیرساختی، شاهد بازگشت اصالت به پیرامون مسجد جامع باشیم و این پروژه به‌عنوان الگویی از هماهنگی برای احیای بافت‌های تاریخی به سرانجام برسد.

همچنین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه یکی از اولویت‌های اصلی میراث‌فرهنگی است، گفت: در این راستا تسریع در جابه‌جایی حوزه علمیه برای آزادسازی حریم مسجد جامع ارومیه ضروری است.

مرتضی صفری با تأکید بر اینکه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه یکی از اولویت‌های اصلی میراث‌فرهنگی بوده و در این راستا تسریع در جابه‌جایی حوزه علمیه برای آزادسازی حریم مسجد جامع ارومیه ضروری است، اظهار کرد: ثبت جهانی این بنای فاخر، فرآیندی فنی و حساس است که نیازمند پاک‌سازی حریم از هرگونه الحاقات غیرمتعارف است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، استقرار مدرسه علمیه در حریم این مسجد، یکی از موانع اصلی در مسیر جهانی‌شدن است بنابراین بازگردانی مسجد به اصالت تاریخی و معماری اولیه آن، شرط ضروری برای دریافت تائیدیه از یونسکو و حفظ این هویت جهانی برای نسل‌های آینده است.

صفری با اشاره به مزایای بی‌شمار ثبت جهانی، افزود: ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو تنها یک عنوان نمادین نیست، بلکه راهکاری برای بهره‌مندی از اعتبارات بین‌المللی مرمت، ارتقای جایگاه گردشگری ارومیه و جذب گردشگران جهانی به این منطقه است، با ثبت این اثر، ارومیه در کانون توجهات جهانی قرار می‌گیرد که این امر محرک اصلی توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی پایدار خواهد بود، از این رو، تسریع در فرآیند انتقال حوزه علمیه به ساختمان نارون، یک مطالبه عمومی و اقدامی تاریخی برای آیندگان است.