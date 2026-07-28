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مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از شتاب گرفتن نهضت مدرسهسازی در پردیس خبر داد و گفت: با مشارکت دستگاههای اجرایی و حمایت استانداری، نخستین مدرسه استثنایی این شهرستان تا پایان شهریورماه افتتاح میشود و چهار مدرسه دیگر نیز تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهند رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس زارع، در حاشیه بازدید از پروژههای نیمهتمام آموزشی شهرستان پردیس، با اشاره به روند اجرای نهضت مدرسهسازی در دولت چهاردهم اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی با تأکید رئیسجمهور و حمایت استاندار تهران با شتاب در حال انجام است و سرانه آموزشی استان از ۵.۲۸ مترمربع به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته است.
وی با عنوان اینکه استان تهران سال گذشته رتبه نخست کشور را در بهرهبرداری از پروژههای آموزشی به دست آورد، افزود: در سال گذشته ۱۲۴ مدرسه شامل یکهزار و ۴۸۵ کلاس درس با زیربنای بیش از ۱۸۲ هزار مترمربع به دانشآموزان تحویل شد که از میانگین کشوری نیز بالاتر است.
زارع با اشاره به وضعیت پروژههای آموزشی شهرستان پردیس گفت: برای این شهرستان ۱۱ پروژه آموزشی در برنامه اداره کل نوسازی مدارس تعریف شده که تاکنون ۶ پروژه وارد مرحله اجرا شده است. یکی از این پروژهها، نخستین مدرسه استثنایی شهرستان پردیس است که عملیات اجرایی آن با سرعت در حال انجام بوده و تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: همچنین چهار مدرسه دیگر با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی تا دهه مبارک فجر افتتاح خواهند شد و برای شش پروژه باقیمانده نیز با همکاری فرمانداری و دستگاههای مرتبط، مشکلات مربوط به تأمین زمین در حال رفع است تا عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
وی با اشاره به برنامههای سال جاری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، امسال ۱۰۲ مدرسه شامل یکهزار و ۲۱۴ کلاس درس با زیربنای بیش از ۱۴۰ هزار مترمربع در استان تهران به بهرهبرداری خواهد رسید و با تحقق این برنامه، سرانه آموزشی استان در سال آینده به ۶.۱ مترمربع خواهد رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در پایان با اشاره به برنامه بازسازی مدارس فرسوده اظهار داشت: پس از جبران کمبود سرانه آموزشی، اولویت بعدی استان، تخریب و بازسازی مدارس قدیمی است؛ مدارسی که بخش قابل توجهی از آنها بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و برای ارتقای ایمنی و کیفیت فضاهای آموزشی نیازمند نوسازی اساسی هستند.