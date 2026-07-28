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استاندار گیلان با تأکید بر نقش خانواده و آموزشهای پیشدبستانی در تربیت نسل آینده، گفت: سرمایهگذاری برای پرورش افراد در دوران کودکی، تضمینکننده آینده ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در دیدار با حمیدرضا شیخالاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به تغییر سبک زندگی و تأثیر گسترش فناوریهای نوین بر روابط خانوادگی، گفت: امروز حجم گسترده اطلاعات و دسترسی آسان به فضای مجازی، فرصت گفتوگو، تفکر و تعامل میان اعضای خانواده را کاهش داده و این موضوع بر فرآیند تربیت فرزندان اثرگذار است.
وی با بیان اینکه خانواده نخستین و مهمترین بستر تعلیم و تربیت است، افزود: کاهش زمان گفت و گوی والدین با یکدیگر و با فرزندان، فاصله عاطفی میان اعضای خانواده را افزایش داده و ضرورت توجه به آموزشهای خانواده محور را بیش از گذشته نمایان کرده است.
استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت آموزشهای پیشدبستانی، گفت: هرگونه برنامهریزی در این حوزه باید با مشارکت خانوادهها و متناسب با نیازهای تربیتی کودکان انجام شود تا زمینه رشد فکری، اجتماعی و آموزشی آنان از سالهای نخست زندگی فراهم شود.
هادی حقشناس با اشاره به کاهش نرخ تولد و روند کاهشی جمعیت در گیلان، افزود: بر اساس آمارها، جمعیت استان با روندی نگرانکننده در حال کاهش است و این مسئله در سالهای آینده بر تعداد دانشآموزان، نیروی انسانی و روند توسعه استان تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین با ابراز نگرانی از کاهش کیفیت آموزشی در برخی مقاطع تحصیلی، گفت: ارتقای سطح علمی دانشآموزان، تقویت مهارتهای پایه و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور است و همه دستگاههای مسئول باید در این مسیر همکاری و همافزایی داشته باشند.
استاندار گیلان با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر توسعه نظام تعلیم و تربیت، گفت: آقای پزشکیان در تمامی نشستهای استانداران، بدون استثنا بر موضوع مدرسه و آموزش و پرورش تأکید دارند و این حوزه را از اولویتهای اصلی دولت میدانند.
هادی حق شناس با بیان اینکه تقویت هویت محلهمحور از دیگر رویکردهای مهم دولت است، افزود: هرچه احساس تعلق مردم به محله و محیط زندگی خود بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی نیز افزایش مییابد و این امر آثار مثبتی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: پایههای اصلی تربیت و یادگیری در سالهای نخست زندگی شکل میگیرد و هر میزان سرمایهگذاری و برنامهریزی در آموزشهای پیشدبستانی افزایش یابد، آثار آن در آینده جامعه بهوضوح نمایان خواهد شد.
در ادامه این دیدار، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هم با قدردانی از نگاه ویژه استاندار گیلان به حوزه آموزش و پرورش، گفت: توجه به دوران کودکی، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هرچه در این دوره برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتری انجام شود، نتایج آن در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
حمیدرضا شیخالاسلام با بیان اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر ارتقای کیفیت آموزشهای پیشدبستانی، توانمندسازی مربیان و مشارکت خانوادهها تمرکز دارد، افزود: توسعه آموزشهای استاندارد و ارتقای مهارتهای تربیتی خانوادهها از مهمترین برنامههای این سازمان است.
وی با تأکید بر اهمیت هویتبخشی به کودکان در محیط خانواده و محله، گفت: شکلگیری شخصیت، هویت و مهارتهای اجتماعی از سالهای نخست زندگی آغاز میشود و تقویت این حوزه به مشارکت خانواده، آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیتهای گیلان در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: همراهی استانداری گیلان با آموزش و پرورش، فرصت مناسبی برای اجرای برنامههای تحولآفرین در حوزه کودک فراهم کرده است و امیدواریم با تعامل و همافزایی، زمینه ارتقای شاخصهای آموزشی و تربیتی استان بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان بر آمادگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای گسترش همکاریهای مشترک با استان گیلان در راستای توسعه آموزشهای دوران کودکی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی تأکید کرد.