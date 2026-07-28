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کارگروه آگاه سازی عمومی ـ امنیت اجتماعی در حوزه پدافند اجتماعی و در چارچوب برنامه ده ضلعی قوه قضائیه با عنوان آگاه سازی عمومی -امنیت اجتماعی در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارگروه «آگاهسازی عمومی - امنیت اجتماعی» در چارچوب برنامه دهضلعی قوه قضائیه و به پیشنهاد دادستان شهرستان آبادان، با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
در این نشست، دادستان، امام جمعه و دیگر حاضران به بیان دیدگاههای خود درباره آسیبهای اجتماعی، راهکارهای پیشگیری از آن و ضرورت افزایش آگاهی عمومی پرداختند.
لزوم آگاهسازی مردم در مسائل حقوقی متناسب با شرایط و زیستبوم هر منطقه، با محوریت مساجد فعال، استفاده از ظرفیت مردمی و بهرهگیری از توان دانشگاهها و دانشآموختگان حقوق برای ارائه آموزشهای لازم، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
در ادامه مقرر شد کارگروههای تخصصی با تعیین اعضا تشکیل و هر کارگروه وظایف محوله را پیگیری کرده و نتایج اقدامات خود را در بازه زمانی تعیینشده اعلام کند.
همچنین توجه ویژه به آموزش و پرورش برای ارتقای مهارتهای اجتماعی دانشآموزان، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش آسیبها از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست بود.
در پایان، دادستان آبادان بر انجام وظایف قانونی مسئولان، عمل به مسئولیتهای اجتماعی و ارائه گزارش اقدامات انجامشده تأکید کرد.