کارگروه آگاه سازی عمومی ـ امنیت اجتماعی در حوزه پدافند اجتماعی و در چارچوب برنامه ده ضلعی قوه قضائیه با عنوان آگاه سازی عمومی -امنیت اجتماعی در آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارگروه «آگاه‌سازی عمومی - امنیت اجتماعی» در چارچوب برنامه ده‌ضلعی قوه قضائیه و به پیشنهاد دادستان شهرستان آبادان، با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، دادستان، امام جمعه و دیگر حاضران به بیان دیدگاه‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی، راهکارهای پیشگیری از آن و ضرورت افزایش آگاهی عمومی پرداختند.

لزوم آگاه‌سازی مردم در مسائل حقوقی متناسب با شرایط و زیست‌بوم هر منطقه، با محوریت مساجد فعال، استفاده از ظرفیت مردمی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان حقوق برای ارائه آموزش‌های لازم، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

در ادامه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با تعیین اعضا تشکیل و هر کارگروه وظایف محوله را پیگیری کرده و نتایج اقدامات خود را در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام کند.

همچنین توجه ویژه به آموزش و پرورش برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، دادستان آبادان بر انجام وظایف قانونی مسئولان، عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده تأکید کرد.