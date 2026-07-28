وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین و بهره‌برداری از ۲۰۶ طرح ارتباطی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، با تشریح عملکرد وزارت ارتباطات در حفظ پایداری زیرساخت‌های ارتباطی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، از آمادگی کامل خانواده ارتباطات برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین و بهره‌برداری از ۲۰۶ پروژه ارتباطی در این استان خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه از دولت چهاردهم، اظهار کرد: دولت در دو سال گذشته با شرایط و رخداد‌های دشوار و کم‌سابقه‌ای مواجه شد، اما با اتکا به همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، خدمت‌رسانی به کشور بدون وقفه ادامه یافت.

وی با اشاره به عملکرد حوزه ارتباطات در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: زیرساخت‌های ارتباطی کشور از مهم‌ترین اهداف دشمن بود، اما همکاران ما در بخش‌های دولتی و خصوصی با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند پایداری ارتباطات کشور دچار اختلال شود و مردم، به جز در دقایق ابتدایی حملات در برخی نقاط، مشکلی در دسترسی به خدمات ارتباطی احساس نکردند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در جنگ رمضان، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد حمله دشمن قرار گرفت، افزود: حفظ پایداری شبکه ارتباطی، علاوه بر برقراری ارتباط میان مردم، استمرار ارائه خدمات حیاتی در حوزه‌هایی همچون سلامت، آموزش، خدمات دولت الکترونیکی و سایر خدمات عمومی را تضمین کرد.

هاشمی همچنین به همکاری گسترده وزارت ارتباطات با سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش برنامه‌های رسانه ملی اشاره کرد و گفت: با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، از بروز اختلال گسترده در خدمات رسانه‌ای و ارتباطی کشور جلوگیری شد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در حمایت از سکو‌های داخلی در دوره اعمال محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، تصریح کرد: بخشی از منابع پردازشی و زیرساختی وزارت ارتباطات در اختیار پیام‌رسان‌ها و سکو‌های داخلی قرار گرفت تا بتوانند خدمات پایدار و مطلوبی به مردم ارائه کنند.

آمادگی کامل حوزه ارتباطات برای اربعین

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: ستاد اربعین وزارت ارتباطات بیش از یک ماه است که به‌صورت روزانه روند اجرای برنامه‌ها را رصد می‌کند و تاکنون نشست‌های متعددی با استانداران استان‌های مرزی برگزار شده است.

وی افزود: سفر به استان کرمانشاه نیز با هدف بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطمینان از آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده و تمامی معاونان وزارت ارتباطات نیز مأموریت یافته‌اند از نزدیک روند اجرای برنامه‌ها را پیگیری کنند.

افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی در کرمانشاه

هاشمی با اشاره به برنامه‌های توسعه ارتباطات در استان کرمانشاه اظهار کرد: در این سفر، ۲۰۶ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات در استان خواهد داشت.

وی همچنین از همراهی استاندار کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای پروژه‌های ارتباطی قدردانی کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بدون همکاری و تعامل نزدیک مجموعه مدیریتی استان امکان‌پذیر نیست و این همراهی زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کرده است.

ارتباطات مهم‌ترین زیرساخت اداره کشور است

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و امام جمعه این شهر نیز با قدردانی از تلاش‌های دولت و مجموعه وزارت ارتباطات در حفظ پایداری خدمات کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: امروز ارتباطات یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اداره کشور است و حفظ پایداری آن در شرایط جنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار خدمات و حفظ آرامش جامعه داشت.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان حوزه ارتباطات در سراسر کشور، بر ضرورت حفظ همدلی، انسجام و پرهیز از طرح مباحث اختلاف‌برانگیز تأکید کرد و افزود: کرمانشاه با همدلی مسئولان، مردم و نهاد‌های مختلف، آمادگی مناسبی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی دارد و اقدامات انجام‌شده نسبت به سال‌های گذشته، رضایت‌بخش و قابل تقدیر است.