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کتاب «پدر مهربان» روایت زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی، در انتشارات نخل سبز به زبانهای مختلف منتشر و با استقبال گسترده مخاطبان در کشورهای گوناگون روبهرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر ارزشمند اثر رهبر شهید، سید علی خامنهای (ره) است که خاطرات و روایتهایی از سیره و نقش برجسته ایشان در راستای ترویج وحدت اسلامی را روایت میکند. این کتاب نماد مقاومت، گفتوگو و آشتیناپذیری در برابر ظالمان است و به مخاطب پیام استقامت و صبر را به خوبی منتقل میکند.
این اثر در برخی کشورها با عناوین متفاوتی به چاپ رسیده؛ برای نمونه، نسخه عربی آن با نام «إنّ معی ربّی» در کشورهای عربزبان عرضه شده است.
چگونه این کتاب را برای دوستان و مخاطبان خارجی خود تهیه کنیم؟!پاسخ این سؤال را پیگیریهای سایت رهیافتگان روشن کرده است.
نسخه چاپی این کتاب در کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان، تانزانیا، کنیا، انگلستان، دانمارک، ترکیه، عراق، لبنان و چندین کشور دیگر در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
علاوه بر این، انشارات نخل سبز به رهیافتگان اعلام کرده است که نسخه بینالمللی کتاب از طریق آمازون نیز قابل تهیه است: https://mybook.to/thelovingfather
همچنین علاقهمندان ساکن کشورهای اروپایی میتوانند این کتاب را از طریق وبسایت Green Palm Store، نماینده فروش انتشارات نخل سبز در قاره اروپا، تهیه کنند: http://greenpalm.store
کتاب «پدر مهربان» تاکنون به بیش از ۲۳ زبان از جمله انگلیسی، عربی، فرانسوی، اردو، ترکی، هندی و چندین زبان دیگر ترجمه و منتشر شده است.
انتشارات نخل سبز پیش از این نیز آثار مرتبط با زندگی برخی از تازهمسلمانان شناختهشده، از جمله ادواردو آنیلی، اتسکو هوشینو و کامیلا سلستینو را به زبانهای مختلف منتشر کرده است.