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در نشست بررسی مسائل حوزه راههای شهرستان میبد مجموعهای از تصمیمات مهم برای بهسازی محورهای مواصلاتی، ارتقای ایمنی راهها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی این شهرستان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست بررسی مسائل حوزه راههای شهرستان میبد بر بهرهگیری از ظرفیت معادن، ناوگان حملونقل، اداره راهداری و فرمانداری برای تسریع در بهسازی جادهها و رفع مشکلات محورهای ارتباطی شهرستان میبد تأکید شد.
بر اساس مصوبات این نشست، ساماندهی ورودی روستاهای فیضآباد و امینآباد به محور اصلی، استفاده از توان ماشینآلات راهداری، معادن و بسیج سازندگی برای آسفالت مسیرهای مورد نیاز و همچنین تکمیل جاده مزرعه کلانتر با مشارکت ۵۰ درصدی صنایع و تأمین ۵۰ درصد اعتبار از سوی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، حداکثر ظرف یک ماه آینده در دستور کار قرار گرفت.
همچنین خط کشی محور روستاهای حجتآباد، محمدآباد، بیده و حسنآباد، اجرای روکش آسفالت بلوار سردار سلیمانی بفروئیه و مسیر دانشگاه آزاد اسلامی مطابق صورتجلسه استاندار، تأمین روشنایی میدان روستای نیوک و تخصیص اعتبار برای محور نیوک ـ فولاد از دیگر مصوبات و تأکیدات این نشست بود.
مسئولان حاضر در این نشست بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای ایمنی، توسعه زیرساختهای حملونقل و بهبود کیفیت راههای شهرستان میبد تأکید کردند.