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شرکت توانیر اعلام کرد: نرم افزار «برق من» و بازوی «برق من» در پیامرسان «بله» هیچگونه هزینهای بابت اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی یا ارائه سایر خدمات دریافت نمیکنند و تمام خدمات این سامانهها کاملاً رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، در پی انتشار مطالبی نادرست در فضای مجازی مبنی بر دریافت هزینه برای اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی به اطلاع هموطنان میرساند: این ادعا کاملاً کذب است. اپلیکیشن «برق من» و بازوی «برق من» در پیامرسان «بله» هیچگونه هزینهای بابت اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی یا ارائه سایر خدمات دریافت نمیکنند و تمام خدمات این سامانهها کاملاً رایگان است.
اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی با برنامه و اضطراری تنها از طریق درگاههای رسمی صنعت برق انجام میشود:
• اپلیکیشن «برق من»
• وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق
• بازوی «برق من» در پیامرسان «بله»
• کدهای دستوری (USSD) در شرکتهایی که زیرساخت فنی آن فراهم است
• نوتیفیکیشنهای اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله»
مشترکان میتوانند با استفاده از شناسه قبض یا شماره تلفن در درگاههای رسمی فوق، برنامه خاموشیهای احتمالی را استعلام کنند. همچنین اطلاعیههای خاموشیهای با برنامه و اضطراری از طریق نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» به اطلاع مشترکان خواهد رسید.
علاوه بر اطلاع از برنامه خاموشیهای احتمالی، خدماتی مانند مشاهده و پرداخت قبض، ثبت و پیگیری درخواستها و سایر خدمات الکترونیکی صنعت برق نیز بهصورت کاملاً رایگان در اختیار مشترکان قرار دارد.
ضمناً هیچگونه جدول خاموشی توسط مراجع رسمی صنعت برق منتشر نمیشود و محتوای منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار رسمی است.
از هموطنان درخواست میشود اخبار و اطلاعات مرتبط با خدمات صنعت برق را صرفاً از مراجع و درگاههای رسمی دنبال کرده و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.