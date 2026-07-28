در نشست مشترک صندوق حمایت صنایع پیشرفته با دانشگاه علمی کاربردی بر توسعه همکاری‌ها در حوزه پژوهش، فناوری، تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما نشست راهبردی محسن نادری‌منش، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، با محمدعلی اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با هدف توسعه تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی در حوزه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برگزار شد.

در این نشست نادری منش با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، توسعه همکاری‌های مشترک در چارچوب سیاست «دانشگاه و صنعت»، افزایش درآمد صندوق‌های پژوهش و فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک را زمینه‌ساز ایجاد مسیر‌های جدید برای توسعه فناوری و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور دانست.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) توسعه ابزار‌های تأمین مالی، حمایت از ایده‌های فناورانه و نوآورانه دانشگاهی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای تجاری‌سازی فناوری‌ها و دستاورد‌های پژوهشی را از مهم‌ترین محور‌های همکاری میان صندوق و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی عنوان کرد.

وی همچنین بر ایجاد بستر‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مشترک، حمایت از پژوهش‌های کاربردی، توسعه زیست‌بوم نوآوری، ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته تأکید کرد و ایجاد پیوندی پایدار میان مراکز علمی، پژوهشی و بخش صنعت را ضرورتی راهبردی دانست. مدیرعامل صحا نقش دانشگاه‌ها را در تربیت نیروی انسانی متخصص، تجاری‌سازی دانش و توسعه فناوری‌های نوین از ارکان اصلی پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان کشور برشمرد.

در ادامه‌ی نشست محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با قدردانی از مشارکت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در تأسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به همراه سایر سهامداران، ظرفیت‌های این صندوق را در توسعه زیست‌بوم فناوری، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی تشریح کرد و بر نقش آن در تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید داشت.

وی همچنین با معرفی ظرفیت‌های گسترده دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در تربیت نیرو‌های مهارتی و اجرای پروژه‌های کاربردی، آمادگی این دانشگاه را برای توسعه همکاری‌های مشترک با صندوق در حوزه‌های پژوهشی، فناوری، آموزش‌های تخصصی و حمایت از ایده‌های نوآورانه اعلام کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های اجرایی، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک میان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در مسیر تحقق اهداف ملی و توسعه فناوری‌های پیشرفته فراهم شود.