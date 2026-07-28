آغاز پیش فروش بلیط قطارهای مسافری از فردا
پیش فروش بلیط قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد از روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه آغاز میشود.
پیش فروش بلیط در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیط آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیط های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.