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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ضمن تاکید بر لزوم توسعه طرح پزشک خانواده، از تصویب و ابلاغ بازنگری سه سند مهم سلامت استان یزد در حوزه بیماریهای غیرواگیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان، خانواده و سلامت استان یزد به ریاست استاندار برگزار شد. در این نشست، محورهای متعددی از جمله طرح پزشک خانواده، اسناد بالادستی سلامت و توسعه ورزش همگانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در تشریح دستور کار نخست این نشست اظهار داشت: گزارشی از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان ابرکوه با جمعیت ۳۱ هزار نفره ارائه شد. با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته و نقاط ضعف دورههای گذشته، دولت بر اجرای دقیق این طرح تاکید دارد. مقرر شد پس از بررسیهای تکمیلی و رفع نواقص، زمینه برای تسری این طرح به سایر شهرستانهای استان یزد فراهم شود.
دهستانی با اشاره به سند «یزد پایدار» و تاکید بر بازنگری اسناد دهگانه سلامت، افزود: سه سند بازنگری شده شامل «سند آردی»، «سند دیابت» و «سند فشار خون» در این نشست ارائه و ابلاغ شد. با توجه به وضعیت نامطلوب استان یزد در حوزه بیماریهای غیرواگیر، بر اجرای دقیق این اسناد که توسط نخبگان و کارشناسان تدوین شده، تاکید شد. همچنین مقرر شد در بازه زمانی مشخص، سایر اسناد هفتگانه نیز مورد بازنگری قرار گرفته و مراحل اجرایی آنها آغاز شود.
وی در ادامه به مباحث حوزه ورزش پرداخت و گفت: با توجه به روند رو به رشد بیماریهای غیرواگیر در یزد، ورزش باید از یک فعالیت حاشیهای به یک «جریان فرهنگی» و همگانی تبدیل شود. در این راستا، مقرر شد شورای عالی ورزش، ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای سلامت استان یزد با همافزایی و تشکیل کمیتههای تخصصی، نقش دستگاههای ذیربط را در این حوزه عملیاتی کنند.
معاون استاندار یزد در پایان با تاکید بر ماهیت فرابخشی بسیاری از برنامههای استان یزد، گفت: یکی از مصوبات مهم این نشست، پرهیز جدی دستگاههای اجرایی از بخشینگری است. ایجاد همافزایی بیندستگاهی برای پیشبرد اهداف سلامت و اجتماعی الزامی است و روند اجرای مصوبات در جلسات آتی به صورت مستمر نظارت و گزارشگیری خواهد شد.