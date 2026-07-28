مؤسسه مالی مک‌کواری با افزایش پیش‌بینی خود از قیمت جهانی مس در سال ۲۰۲۶، اعلام کرد این فلز راهبردی همچنان تحت تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و نگرانی‌های بازار قرار دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما براساس تازه‌ترین گزارش این مؤسسه، میانگین قیمت مس در سال ۲۰۲۶ از ۱۲ هزار و ۳۱۰ دلار به ۱۳ هزار و ۱۶۵ دلار در هر تن افزایش یافته است؛ با این حال، مک‌کواری پیش‌بینی می‌کند پس از این دوره، قیمت مس در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷ تا محدوده ۱۱ هزار دلار در هر تن کاهش یابد.

تحلیلگران این مؤسسه معتقدند بازار جهانی مس با کمبود عرضه مواجه نیست، اما احتمال اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا باعث انتقال بخشی از ذخایر مس به این کشور شده و همین موضوع از قیمت‌ها حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش، موجودی قابل مشاهده مس از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۸۷۰ هزار تن افزایش یافته و ذخایر در انبار‌های بورس فلزات لندن (LME) و بورس کامکس نیز به بالاترین سطوح خود رسیده است.

۱۰ گام بزرگ برای فتح بازار جهانی مس؛ ایران در صدر طرح‌های توسعه‌ای جهان

شرکت ملی صنایع مس ایران با در اختیار داشتن ۱۰ طرح توسعه‌ای از مجموع ۵۱ طرح در حال احداث صنعت مس جهان، در میان پیشتازان توسعه این صنعت قرار گرفته است.

غلامرضا ملاطاهری، معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران، در مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت با اشاره به جایگاه رو به رشد ایران در صنعت مس جهان گفت: براساس آخرین ارزیابی‌ها، در سال ۲۰۲۶ مجموع طرح‌های توسعه‌ای در حال احداث صنعت مس جهان به ۵۱ طرح با ظرفیت ۷ میلیون تن مس محتوی می‌رسد که ۱۰ طرح از این تعداد متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است.

وی افزود: سهم ایران از ظرفیت توسعه‌ای پروژه‌های مس جهان حدود ۹ درصد است و کشور با اجرای ۶۱۴ هزار تن ظرفیت توسعه معدنی مس تا سال ۲۰۳۰، پس از شیلی و پرو در رتبه سوم جهان از نظر ظرفیت پروژه‌های توسعه‌ای قرار دارد.

ملاطاهری تأکید کرد: نکته مهم، سطح اطمینان بالای این پروژه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که همه طرح‌های توسعه‌ای ایران در سطح «Committed» قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که پروژه‌ها از مرحله مطالعات و برنامه‌ریزی عبور کرده و در مسیر اجرای قطعی قرار دارند.

بر این اساس، همه طرح‌های توسعه‌ای ایران در بالاترین سطح اطمینان سرمایه‌گذاری، ایران را به یکی از مهم‌ترین بازیگران آینده بازار جهانی مس تبدیل کرده است. صنعت مس ایران این روز‌ها نه‌تنها در مسیر افزایش ظرفیت تولید حرکت می‌کند، بلکه با پشتوانه پروژه‌های قطعی توسعه‌ای، جایگاه خود را در زنجیره جهانی تأمین این فلز راهبردی تقویت می‌کند.