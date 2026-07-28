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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به استان کرمانشاه به همراه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و معاونان وزارت ارتباطات با آیت الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتوگو کرد.
سید ستار هاشمی در این دیداربا اشاره به نقش حیاتی زیرساختهای ارتباطی کشور در شرایط بحرانی گفت: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی مورد اصابت دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت، اما با تلاش شبانهروزی همکاران در بخش دولتی و خصوصی، اجازه ندادیم کشور خاموش شود و ارتباطات مردم پایدار ماند.
وی با قدردانی از حمایتهای آیتالله غفوری از دولت و همراهی استاندار کرمانشاه گفت: حمایتهای همیشگی و ویژه مسئولان از دولت، برای مجموعه اجرایی کشور بسیار دلگرمکننده است.