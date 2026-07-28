سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: اروپا با تحریم‌ها و ایده‌های جدید اوکراین، به نقطه‌ای خطرناک نزدیک می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد که نظامی‌گری اروپا جهان را به سمتی خطرناک سوق می‌دهد و هم‌زمان، افکار عمومی بیش از پیش در حال درک این موضوع هستند که صلح تا چه حد شکننده است.

وی تأکید کرد تلاش‌ها برای استفاده از ابزار تحریم به منظور تضعیف همکاری‌های انرژی روسیه با شرکایش در بحبوحه بحران تنگه هرمز، بازار جهانی را بی‌ثبات خواهد کرد.

به گفته این دیپلمات، روسیه به‌زودی پاسخ خود به بیست‌ویکمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا را اعلام می‌کند. وی همچنین از واشنگتن خواست تا پیش از پیشنهاد هرگونه ایده جدید، وضعیت توافقات آنکوریج را شفاف‌سازی کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت هشتاد سال پس از رهایی از چنگال نازیسم، اروپا بار دیگر تلاش می‌کند تا خود را به یک «هیولای نظامی‌گرای نئونازی» تبدیل کند.

وی افزود که غرب اقدامات وحشیانه علیه غیرنظامیان را توجیه کرده، «اقدامات تروریستی را مسکوت می‌گذارد و ماهیت نئونازی عاملان آن را تطهیر می‌کند.»

مسکو از واشنگتن می‌خواهد پیش از ارائه ایده‌های جدید، وضعیت توافقات آنکوریج را روشن کند.

زاخارووا در این باره گفت: «پیش از بحث درباره موضوعی جدید، چیزی که هنوز مطرح یا فرمول‌بندی نشده است، احتمالاً درست‌تر این خواهد بود که ابتدا مسائل گذشته شفاف شوند؛ به‌ویژه گفت‌و‌گو‌هایی که پیش از این درباره این ایده‌ها صورت گرفته است.»

او افزود: «یک سؤال منطقی مطرح می‌شود که به دلایلی، از سوی وزارت امور خارجه آمریکا یا هیچ نهاد دیگری پاسخ داده نشده است؛ و آن اینکه دقیقاً چه کسی مقصر شکست فرمول موسوم به آنکوریج بود که واقعاً پتانسیل برقراری صلح را داشت؟»

با این حال، زاخارووا تصریح کرد که روسیه آماده گفت‌و‌گو درباره ایده‌های مربوط به حل دیپلماتیک درگیری‌ها در اوکراین است. وی گفت: «ما بار دیگر بر آمادگی خود برای گفت‌و‌گو‌های احتمالی تأکید می‌کنیم و آماده بررسی پیشنهاد‌ها و ایده‌ها خواهیم بود. ما هرگز از این کار سر باز نزده‌ایم.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ناکارآمدی فشار‌های تحریمی علیه روسیه را کاملاً آشکار دانست و گفت: «در مورد واکنش ما، اقدامات تلافی‌جویانه در پاسخ به بیست‌ویکمین بسته تحریمی ضد روسی اتحادیه اروپا به‌زودی اعلام خواهد شد.»

او تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه را اقدامی «پست و بزدلانه» خواند و گفت این تصمیم تا حدودی ناشی از تلاش‌های او برای احیای یاد و خاطره جنگ بزرگ میهنی بوده است.

زاخارووا اقدامات اتحادیه اروپا در خصوص سقف قیمت نفت روسیه را فاقد ارزش دانست و گفت: «این اقدامات را فقط می‌توان یک لودگی و نمایش کمدی توصیف کرد.»

وی همچنین هشدار داد تلاش‌ها برای استفاده از تحریم‌ها به منظور آسیب زدن به همکاری‌های انرژی روسیه با شرکایش در بحبوحه بحران تنگه هرمز «به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به بی‌ثباتی بیشتر بازار، فروپاشی تجارت جهانی، تورم، کاهش رفاه و وخیم‌تر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی در اکثر کشور‌ها خواهد شد و بیشترین ضربه را به فقیرترین کشور‌هایی که به واردات انرژی، کود و مواد غذایی وابسته هستند، وارد خواهد کرد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با پافشاری بر تحریم‌ها علیه روسیه در حال ضربه زدن به خود او هستند.

به گفته وی، در صورتی که ایالات متحده لایحه تحریمی سناتور جمهوری‌خواه، لیندسی گراهام را — که با هدف مهار کاخ سفید طراحی شده است — تصویب کند، در واقع «به پای خود شلیک کرده است.»

به گفته زاخارووا، وب‌سایت افراطی «میروتورتس» که تحت حمایت رژیم کی‌یف فعالیت می‌کند، به دلایلی هیچ‌گاه از سوی سازمان‌های حقوق بشری غربی «به عنوان پدیده‌ای کاملاً مذموم و شرم‌آور برای کل بشریت» مورد بحث قرار نگرفته و بدون هیچ‌گونه انتقادی از سوی غرب، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این وب‌سایت افراطی با وقاحت اطلاعات مربوط به کودکان را منتشر کرده و آنها را — به نقل از بیانیه سایت — به «تلاش برای تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و نقض عمدی مرز‌های دولتی اوکراین» متهم می‌کند.

وی افزود در سال ۲۰۲۵، مشخصات بیش از ۱۰۰ کودک در پایگاه داده «میروتورتس» ثبت شد و کل این فهرست شامل «ده‌ها و صد‌ها نام» است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که رویکرد مخرب و ضد روسی لندن با تغییر کابینه وزیران در این کشور تغییر نخواهد کرد.

او گفت: «بر اساس آنچه شنیده‌ایم، ظاهراً فرقی نمی‌کند چه کسی در انگلیس در قدرت باشد؛ تمایل این کشور برای وارد کردن حداکثر آسیب به روسیه و برانگیختن یک تقابل خطرناک برای اروپا — بدون توجه به هزینه‌های آن، حتی برای خود انگلیس — تغییرناپذیر است.»

وی افزود روابط میان مسکو و لندن به دلیل اقدامات ضد روسی مقامات انگلیسی به طور کامل تخریب شده است.

زاخارووا گفت: «تمام این اتفاقات صرفاً به ابتکار و خواست طرف بریتانیایی رخ داده است.»

به گفته زاخارووا، تمام اقدامات لندن که با هدف آسیب رساندن به روابط با مسکو انجام شده، «با برداشتن گام‌هایی برای تبدیل اوکراین به یک "پروژه ضد روسی" همراه بوده است.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد که نظامی‌گری اروپا جهان را به سمتی خطرناک سوق می‌دهد و هم‌زمان، «مردم عادی بیش از پیش در حال درک این موضوع هستند که صلح تا چه حد شکننده است.»

او تأکید کرد که تهدید واقعی برای منطقه تاریخی و باستانی «خرسونس تاوریکی» (Khersones Tavrichesky) در کریمه «دقیقاً از جانب رژیم کی‌یف است» که به طور منظم بنا‌های تاریخی کریمه را هدف حمله قرار می‌دهد.

زاخارووا تصریح کرد: «بنا‌های منحصر‌به‌فرد کریمه به طور مرتب هدف حملات تروریستی اوکراین و تهدیدات پهپادی قرار می‌گیرند؛ بقایای موشک‌ها و پهپاد‌هایی که رژیم کی‌یف از حامیان غربی خود دریافت می‌کند، به طور مداوم در این مناطق حفاظت‌شده یافت می‌شود.»

زاخارووا اعلام کرد روسیه حملات وحشیانه نیرو‌های مسلح اوکراین به اهدافی در منطقه روستوف در جنوب روسیه را به شدت محکوم می‌کند.

وی افزود: «ما از همه دولت‌های مسئول، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و رسانه‌های مستقل می‌خواهیم که آشکارا و بدون ابهام جنایات کی‌یف در منطقه روستوف را محکوم کنند. سکوت در این باره به معنای همدستی در فعالیت‌های تروریستی نئونازی‌های اوکراینی است و آنها را به ارتکاب جنایات جدید تشویق می‌کند.»

وی غرب را متهم کرد که چشمان خود را به روی حملات عمدی رژیم کی‌یف به کودکان بسته و به هر طریقی این رفتار را تشویق می‌کند.

او گفت: «آن‌ها نه تنها چشم خود را می‌بندند، بلکه به اشکال مختلف — از طریق ارسال تسلیحات بیشتر و متنوع‌تر و ارائه حمایت‌های سیاسی و اطلاعاتی — آنها را تشویق می‌کنند.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ارتش و نهاد‌های مجری قانون روسیه رژیم کی‌یف را به خاطر حملات تروریستی علیه غیرنظامیان مجازات خواهند کرد.

زاخارووا گفت: «آن‌ها غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند و مجازات این کار در پی خواهد بود؛ هم از طریق تلاش‌های نیرو‌های مسلح روسیه و هم از طریق فعالیت نهاد‌های مجری قانون که به جمع‌آوری شواهد برای محاکمه کیفری مقامات رژیم کی‌یف، فرماندهان نظامی اوکراین و مزدوران خارجی به اتهام جنایات جنگی و تروریسم ادامه می‌دهند.»

وی همچنین اظهارات ضد روسی میخائیل دراپاتی، فرمانده کل جدید نیرو‌های مسلح اوکراین را جلوه‌ای از نازیسم خواند و گفت: «شاید این اظهارات ضد روسی حتی بزرگ‌ترین تردیدکنندگان را هم متقاعد کرده باشد که ما با چه کسانی رو‌به‌رو هستیم. آنها نازی هستند.»

زاخارووا اظهار کرد: اگر پای سیاستمداران اروپای غربی در میان نبود، حاکمیت ملی اوکراین اکنون در وضعیت شکوفایی قرار داشت و «البته سهم ویژه‌ای نیز به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اختصاص داده شد. مگر می‌شد حاکمیت ملی اوکراین بدون حضور او دوام بیاورد؟ اما من به شما می‌گویم: اگر این سیاستمداران اروپای غربی نبودند، اوکراین اکنون کشوری شکوفا بود.»

وی افزود: رئیس کمیسیون اروپا با کارتل‌های مالی در ارتباط است و «مسئله این است که اورسولا فون در لاین هیچ ارتباطی با وطن خود یعنی آلمان یا حتی اتحادیه اروپا ندارد، بلکه مستقیماً با گروه‌های مالی در ارتباط است که کمترین اهمیتی به سرنوشت اروپا — چه غرب، چه مرکز و چه کل اروپا — نمی‌دهند. تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، پر کردن جیب خودشان است.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادعا‌های بی‌اساس دانمارک درباره فعالیت‌های مخرب روسیه در فضای سایبری را «کاملاً پوچ و مضحک» خواند.

او کپنهاگ را به دامن زدن به روس‌هراسی متهم کرد و گفت: «انگیزه واقعی پشت این کارزار‌های تبلیغاتی، دامن زدن به روس‌هراسی و ایجاد هراس در جامعه است تا سیاست‌های خصمانه ضد روسی توجیه شود، اختیارات و بودجه نهاد‌های مربوطه افزایش یابد و طبیعتاً هزینه‌های سرسام‌آور نظامی‌سازی دانمارک توجیه قانونی پیدا کند.»