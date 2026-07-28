هواشناسی گلستان برای امشب افزایش ابر و بارش پراکنده در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی استان پیش بینی کرد.

پیش بینی بارش پراکنده، امشب در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی گلستان

پیش بینی بارش پراکنده، امشب در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان برای امشب افزایش ابر و بارش پراکنده در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی استان پیش بینی کرد.

مریم نیکزادفر افزود:برای روز چهارشنبه موقت آسمان استان پایدار و صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات خواهد بود.

وی گفت : برای روز پنج شنبه آسمان گلستان با نفوذ موج ناپایدار نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات با بارش های پراکنده و پدیده گرد و غبار در مناطق شمالی استان مورد انتظار است.