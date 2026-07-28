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انتشارات نشان، کتاب «الرعب» اثر برگزیده جایزه جهانی فلسطین نوشته ایمن العتوم، نویسنده اردنی را با عنوان «زندگی در برابر رعب» به فارسی ترجمه و منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر که با ترجمه سعید عدالتجو در اختیار مخاطبان فارسیزبان قرار گرفته، روایتی رمانگونه از دو نسلکشی در غزه است و حوادث پیش و پس از طوفان الاقصی را به تصویر میکشد.
کتاب «زندگی در برابر رعب» توانست در دومین جایزه جهانی ادبیات فلسطین ۲۰۲۴، رتبه دوم بخش رمان را از آنِ خود کند.
ایمن العتوم در این رمان، تصویری تکاندهنده و بیپرده از نسلکشی دو سال اخیر در نوار غزه ارائه میدهد؛ روایتی که از زبان یک پرستار فلسطینی بیان میشود و از مقاومت، پایداری و تلاش برای حفظ انسانیت در میان آتش، پهپادها و بمبهای فسفری سخن میگوید.
به گزارش دیپلماسی کتاب، این اثر تازه ایمن العتوم، جزئیات جنگی را روایت میکند که در برابر چشم جهانیان، به معنای واقعی کلمه، نسلکشیای آشکار و شرمآور علیه ملتی بیپناه است.