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بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه شمار شهدای غزه به ۷۳۳۳۳ نفر افزایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، چهار شهید و ۱۴ زخمی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند. از زمان آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته، بر اثر حملات دشمن، ۱۲۰۷ نفر شهید و ۳۹۱۴ نفر زخمی شدهاند. همچنین در این مدت، پیکرهای ۸۰۳ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است. مجموع آمار شهدای تجاوز اسرائیل به غزه به ۷۳۳۳۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۴۰۲۳ نفر افزایش یافته است.