به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سجاد محمد اصغری، سطح زیر کشت گندم امسال در تویسرکان را ۶ هزار و ۸۵۰ هکتار بیان کرد.



سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان هم از افزایش ۳۰۰ هکتاری زمین‌های کشت گندم به دلیل افزایش بارندگی‌ها و به دنبال آن همت کشاورزان خبر داد.

مهدی قهرمانی با بیان اینکه خرید گندم در ۳ مرکز خرید در تویسرکان انجام می‌شود افزود: میزان گندم خریداری شده تاکنون در این شهرستان ۱۰ هزار تن است.

علی مال امیری مدیر شرکت آرد نوین تویسرکان نیز با اشاره به کاهش ۱۰ برابری میزان سن زدگی محصول امسال، درمقایسه با سال گذشته، علت آن را پایش و ردیابی مستمر آفت سن، آموزش کارشناسان جهاد کشاورزی تویسرکان و اطلاع سانی مناسب و مبارزه بهنگام کشاورزان با آفت گندم بیان کرد.