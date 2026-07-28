پخش زنده
امروز: -
مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قرعه کشی شد و تیم ملی ایران با تیمهای چین، چین تایپه و عراق در گروه نخست مسابقات قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۳۰ مرداد تا هشت شهریور در تیانجین چین برگزار خواهد شد.
مراسم قرعه کشی این رقابتها امروز (سهشنبه ششم مرداد) با حضور رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در شهر میزبان این مسابقات برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می شود و تیم ملی والیبال زنان ایران با تیمهای چین (میزبان)، چین تایپه و عراق در گروه نخست همگروه شد.
گروه بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا به قرار زیر است:
گروه اول: چین (میزبان)، چین تایپه، ایران و عراق
گروه دوم: تایلند (قهرمان دوره قبل)، قزاقستان، اندونزی و استرالیا
گروه سوم: ژاپن، ویتنام، کره جنوبی و هنگ کنگ
در پایان مرحله مقدماتی، بر اساس مقررات مسابقات، تیمهای اول و دوم هر گروه، در مجموع شش تیم، مستقیماً راهی مرحله حذفی میشوند. دو سهمیه باقیمانده نیز به دو تیم برتر از میان سه تیم سوم گروهها اختصاص پیدا میکند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت رده های برده به باخته، نسبت امتیازهای کسبشده به امتیازهای از دسترفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک خواهد بود.
اما مرحله یکچهارم نهایی بر اساس جایگاه تیمها در گروهها برگزار نمیشود. بلکه پس از پایان مرحله مقدماتی، کنفدراسیون والیبال آسیا هر هشت تیم صعودکننده را با استفاده از Combined Team Ranking System (سیستم رتبه بندی ترکیبی) از رتبه ۱ تا ۸ دستهبندی میکند. به این ترتیب، ممکن است یک تیم که به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کرده، در رتبهبندی نهایی بالاتر از یک تیم صدرنشین گروه دیگر قرار بگیرد، اگر عملکرد بهتری در مرحله مقدماتی داشته باشد.
پس از مشخص شدن این رتبهبندی، جدول مرحله حذفی بر اساس سیدبندی جدید بسته میشود؛ به گونهای که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم با تیم پنجم دیدار خواهند کرد. برندگان این مسابقات به نیمهنهایی صعود میکنند و بازندگان از دور رقابتها کنار میروند و در نهایت قهرمان این رقابتها نخستین سهمیه قاره کهن در مسابقات والیبال زنان المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را به دست آورد.
اردوی تیم ملی والیبال زنان کشورمان با حضور ۲۱ بازیکن در کمپ تیم های ملی والیبال زنان کشورمان برای حضوری هر چه شایسته تر در رقابت های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ در حال برگزاری است.
شبنم علیخانی، غزاله بستان، هستی واحدی، فاطمه خلیلی، شقایق حسن خانی، فاطمه منظوری، مبینا کریمی، معصومه قدمی ، مهسا کد خدا، آیدا ولی نژاد، سپینود دست برجن، ستایش حسینی، الهه پورصالح، سودابه باقرپور، زهرا کریمی، ریحانه کریمی، زهرا صالحی، یسنا آهنکوب، نگار هاشمی، نگار عباسی و محدثه مشتاق تمرینات خود را در دو نوبت روزانه زیر نظر کادر فنی شامل مژگان حسن زاده (سرپرست)، نیلوفر حجتی، فاطمه حسنی و مینا روستا به عنوان مربیان، نگار آقایی فیزیوتراپ و نازنین کمالوند ماساژور در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می کنند و لی دو هی به عنوان سرمربی به صورت آنلاین بر روند تمرینات نظارت دارد.
علیرضا طلوع کیان مربی با دانش و با تجریه والیبال کشورمان نیز در راستای ارتقای فنی هر چه بیشتر کادر فنی تیم ملی والیبال زنان ایران، پس از هماهنگی های لازم در مسابقات به عنوان مشاور فنی به این تیم کمک خواهد کرد.