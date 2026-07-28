مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تشریح آخرین آمار تردد زائرین اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی استان از اول تا دوازدهم صفر (۲۵ تیر لغایت ۵ مرداد ۱۴۰۵)، از سهم ۳۹ درصدی مرز‌های شلمچه و چذابه از کل تردد‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به پایش دقیق جریان ترافیکی و تردد زوار در قلمرو استان اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز دوازدهم صفر (۲۵ تیر لغایت ۵ مرداد ۱۴۰۵)، در مجموع ۶۹۲ هزار و ۶۴۱ زائر از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد داشته‌اند که این رقم نشان‌دهنده سهم چشمگیر ۳۹ درصدی استان خوزستان از کل تردد زائرین اربعین در سطح کشور است.

وی با تفکیک آمار تردد در مرز‌های استان گفت: در بازه زمانی یادشده، پایانه مرزی شلمچه به تنهایی ۳۲ درصد از کل تردد زوار کشور را به خود اختصاص داده است و در این مدت، ۴۳۹ هزار و ۶۳۶ زائر از این مرز شلمچه خارج و ۱۳۰ هزار و ۳۸۹ زائر نیز از این مرز به کشور بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان افزود: مجموع تردد رفت و برگشت در مرز شلمچه ۵۷۰ هزار و ۲۵ زائر بوده است که در مجموع شاهد کاهش ۲۱ درصدی تردد در این پایانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. این در حالی است که میانگین کاهش تردد زوار در کل کشور حدود ۲۳ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده پایداری و تمایل بالای زوار برای انتخاب مرز شلمچه است.

خسروی همچنین به آمار پایانه مرزی چذابه اشاره کرد و گفت: سهم پایانه چذابه از کل تردد کشور ۷ درصد بوده که شامل ۹۴ هزار و ۴۴۱ زائر خروجی و ۲۸ هزار و ۱۷۵ زائر ورودی می‌باشد.