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رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک شهرستانهای استان تهران از آغاز فرایند اخذ ابلاغ شهریه سال تربیت یادگیری ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد هداوند افزود: موسسان دارای مراکز مجاز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک میتوانند به کارپوشه الکترونیکی خود در سامانه satta.medu.ir مراجعه نمایند.
وی گفت: کارشناسان تعلیم و تربیت کودک در مناطق ، پاسخگوی سوالات موسسان است.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک شهرستانهای استان تهران در پایان افزود: دریافت ابلاغ شهریه به منزله مجوز فعالیت در سال تحصیلی جدید است.