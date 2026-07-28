

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد هداوند افزود: موسسان دارای مراکز مجاز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک می‌توانند به کارپوشه الکترونیکی خود در سامانه satta.medu.ir مراجعه نمایند.

وی گفت: کارشناسان تعلیم و تربیت کودک در مناطق ، پاسخگوی سوالات موسسان است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک شهرستان‌های استان تهران در پایان افزود: دریافت ابلاغ شهریه به منزله مجوز فعالیت در سال تحصیلی جدید است.