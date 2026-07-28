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تفکیک شرط بازگشت ۸۰ درصدی چکهای کاغذی و الکترونیکی برای صدور دسته چک کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی با موضوع نحوه محاسبه قاعده کنترلی ۸۰ درصد از برگهای دسته چک پیشین در زمان درخواست صدور دسته چک جدید و تفکیک آن بر مبنای نوع رسانه چک (اعم از کاغذی و الکترونیکی) در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی به منظور توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک، تفکیک کنترل قاعده مذکور از روز چهارشنبه مورخ 24/04/1405 در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) اعمال شده است. در همین زمینه، تمهیدات لازم دربارۀ موضوع عدم وابستگی قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه چکهای کاغذی و الکترونیکی نسبت به ارائه محصول چک الکترونیک و بهکارگیری آن توسط بانک مرکزی فراهم و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، بر اساس نامۀ شماره ۴۶۴۳۰/۰۵ تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ با هدف تسهیل ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی و اشاعه فرهنگ بهرهمندی از چک الکترونیکی در میان عموم جامعه، بانکها مکلف به ایجاد امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی شدهاند. در همین زمینه، نظر به اهمیت و تأثیرگذاری اجرای تکلیف یادشده، مولفۀ «واگذاری چکهای الکترونیکی به صورت غیرحضوری» به عنوان یکی از شاخصهای عملکردی پایش فعالیت بانکها در نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، مطروحه در قالب بند (ج) نامۀ مذکور، تعیین و به صورت مدوام مورد رصد و پایش قرار میگیرد.