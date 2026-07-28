به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان با اشاره به برقراری پرواز‌های فرودگاه‌های بین المللی سمنان و شاهرود به مقصد نجف اشرف گفت : اولین پرواز سمنان به نجف در روز پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۹ صبح و برگشت آن در روز سه شنبه ۱۳ مرداد ماه در ساعت ۱۳ خواهد بود.

وی در خصوص پرواز‌های شاهرود افزود: این نوبت پرواز نیز در روز پنج شنبه ۸مرداد ماه ساعت ۵۵: ۲۰ و برگشت آن سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۲۴ خواهد بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت این پروازها تکمیل شده است افزود: فعلا برنامه ای برای برقراری پرواز جدیدی در این دو مسیر وجود ندارد.