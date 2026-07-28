رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: با نزدیک شدن به اربعین حسینی این روز‌ها ۵۶ موکب از استان در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ موسی مولاپرست افزود: از این شمار ۲۲ موکب در ایران و بقیه در کشور عراق مستقر شده و به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی می‌کنند.

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وی گفت: زنجیره خدمت رسانی موکب‌های هرمزگان از گلزار شهدای میناب آغاز می‌شود و تا مرز شلمچه ادامه دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: موکب‌های هرمزگانی در سه وعده غذایی به زائران حسینی خدمات ارائه می‌دهند.