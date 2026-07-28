دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری و تلویزیون با انتقاد از ابلاغ آزادسازی واردات تلویزیون، مدعی شد این تصمیم بدون استعلام از دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت اتخاذ شده و ابهاماتی درباره روند آن وجود دارد.

محمدرضا شهیدی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: سازمان میراث فرهنگی سال گذشته درخواستی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده بود تا واردات انواع تلویزیون آزاد شود.

وی افزود: اخیراً نیز تعداد زیادی تلویزیون وارد گمرک شده بود و به نظر می‌رسید واردکنندگان از قبل اطلاع داشته‌اند که قرار است تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود.

شهیدی در ادامه با انتقاد از استدلال مطرح‌شده برای آزادسازی واردات تلویزیون گفت: استدلال وزارت میراث فرهنگی این است که تلویزیون جزو تجهیزات گردشگری محسوب می‌شود، زیرا در هتل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این در حالی است که بسیاری از کالا‌های دیگر از جمله یخچال، تخت، تشک، حوله و دستمال کاغذی نیز در هتل‌ها استفاده می‌شوند و نمی‌توان صرف استفاده در مراکز اقامتی، یک کالا را در زمره تجهیزات گردشگری قرار داد.

وی گفت: با استناد به بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه که تعیین مصادیق تجهیزات گردشگری را بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گذاشته است، از این ظرفیت قانونی برای قرار دادن تلویزیون در فهرست تجهیزات گردشگری استفاده شده و بر همین اساس واردات آن آزاد شده است.

به گفته شهیدی متأسفانه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بدون اینکه از دفتر لوازم خانگی استعلام کند، نامه مربوط به آزادسازی واردات تلویزیون را به گمرک ابلاغ کرده و گمرک نیز چند روز پیش این موضوع را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری و تلویزیون ادامه داد: جای تعجب دارد که سازمان میراث فرهنگی درخواست چنین موضوعی را مطرح کرده و وزارت صنعت نیز بدون انجام بررسی‌های لازم این نامه را ابلاغ کرده است.

وی همچنین ادعا کرد: پشت این تصمیم رانتی چند هزار میلیارد تومانی وجود دارد و به هر حال شائبه بروز فساد در این زمینه می‌تواند مطرح باشد.

شهیدی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید تلویزیون در کشور گفت: هم‌اکنون ۲۰ تولیدکننده تلویزیون در کشور فعالیت دارند که مجموع ظرفیت تولید آنها بیش از چهار میلیون دستگاه در سال است، در حالی که میزان مصرف کشور بیش از دو میلیون دستگاه نیست و در شرایط عادی نیز تولیدکنندگان با حدود نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در پنج ماه گذشته به دلیل وارد نشدن قطعات تلویزیون به خطوط تولید، فعالیت واحد‌های تولیدی متوقف شده و همین موضوع به افزایش قیمت تلویزیون در بازار منجر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری و تلویزیون مدعی شد: در شرایطی که تولید داخلی به دلیل کمبود قطعات متوقف شده، آزادسازی واردات تلویزیون به درخواست سازمان میراث فرهنگی و با پیگیری وزارت صمت و ابلاغ گمرک انجام شده و پشت این تصمیم رانتی چند هزار میلیارد تومانی وجود دارد.

شهیدی با بیان اینکه توقف تولید می‌تواند به بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود، افزود: در حالی که عنوان می‌شود ارز کافی برای تأمین قطعات تولید وجود ندارد، مشخص نیست ارز مورد نیاز برای واردات تلویزیون از چه محلی و با چه سازوکاری تأمین خواهد شد.

وی خواستار شفاف‌سازی دستگاه‌های مسئول درباره روند آزادسازی واردات تلویزیون و بررسی ابعاد این موضوع شد.

شهیدی در ادامه با انتقاد از استدلال مطرح‌شده برای آزادسازی واردات تلویزیون گفت: استدلال وزارت میراث فرهنگی این است که تلویزیون جزو تجهیزات گردشگری محسوب می‌شود، زیرا در هتل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این در حالی است که بسیاری از کالا‌های دیگر از جمله یخچال، تخت، تشک، حوله و دستمال کاغذی نیز در هتل‌ها استفاده می‌شوند و نمی‌توان صرف استفاده در مراکز اقامتی، یک کالا را در زمره تجهیزات گردشگری قرار داد.

وی گفت: با استناد به بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه که تعیین مصادیق تجهیزات گردشگری را بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گذاشته است، از این ظرفیت قانونی برای قرار دادن تلویزیون در فهرست تجهیزات گردشگری استفاده شده و بر همین اساس واردات آن آزاد شده است.

بر اساس این گزارش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تیرماه ۱۴۰۵ در ابلاغیه‌ای به گمرک کشور واردات انواع گیرنده تلویریونی - ویدئویی براساس ارتباط مودم، انواع گیرنده‌های تلویزیونی دیجیتال، تلویزیون‌های رنگی آزاد اعلام شده است.