جانشین انتظامی استان یزد، از کشف زمین خواری به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی درباره این خبر اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کسب اخبار و اطلاعاتی از تصرف غیر قانونی اراضی دولتی در شهر یزد مطلع شده و به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران با اخذ مجوز قضائی به محل مورد نظر مراجعه و نسبت به رفع تصرف ۱۰ هزار مربع از اراضی دولتی اقدام و متهم را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این ملک متعلق به دولت را هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این خصوص پرونده تشکیل به مراجع قانونی تحویل داده شد.

سرهنگ موسوی یادآور شد: شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ تماس حاصل و اعلام کنند.