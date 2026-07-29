تابستان گرم اصفهان و آب بازی کودکان در کنار زاینده رود

با اوجگیری گرمای بی سابقه در مردادماه ۱۴۰۵ شهر اصفهان و ثبت دمای ۴۰ درجه در روزهای اخیر، گزارش تصویری پیش رو، آب بازی کودکان در، حاشیه زاینده رود و پای پلهای تاریخی «سی وسه پل» و «خواجو» را روایت میکند؛ صحنههایی که در آنها قطرات خنک آب، لحظاتی از گرمای طاقت فرسا را به شادمانی کودکی بدل کرده و چهره خسته تابستان را با لبخندهای معصومانه میشوید. دوربین عکاس در این روزهای سوزان تابستان، کودکان اصفهانی را در حال آببازی در کنار زاینده رود و فضاهای شهری ثبت کرده است؛ تصاویری که روایتگر لحظاتی است که خستگی گرما در برابر بازیگوشی کودکانه رنگ میبازد و مرداد داغ، به ماهی از جنس شادی و صفا تبدیل میشود.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ - ۱۰:۱۷