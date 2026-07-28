مجلس رونمایی از «قرآن زعفرانی؛ کهن‌ترین نسخه کامل مورخ فارسی» با حضور جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی، نسخه‌شناسان و پژوهشگران مطالعات قرآنی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم، علی‌اشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، احمد مسجدجامعی، عضو پیشین شورای شهر پیشین تهران و فعال فرهنگی، و مرتضی کریمی‌نیا، پژوهشگر قرآن و مصحح اثر، سخنرانی کردند.

«قرآن زعفرانی» نسخه‌ای کامل از قرآن کریم با ترجمه فارسی میان‌سطری است که در سال ۵۴۶ هجری قمری به دست ابوالفخر بن ابی‌الفضل الزعفرانی کتابت شده است. ترجمه فارسی این قرآن به‌صورت کلمه‌به‌کلمه در میان سطرهای متن عربی نوشته شده و به دلیل برخورداری از واژگان و ساختارهای کهن فارسی، منبعی ارزشمند برای پژوهش در تاریخ زبان فارسی، سیر ترجمه قرآن و مطالعات نسخه‌شناسی به شمار می‌رود.

بررسی‌های پژوهشی همچنین از پیوند ترجمه این نسخه با تفسیر سورآبادی، از آثار برجسته فارسی قرن پنجم هجری، حکایت دارد.متن عربی نسخه به خط نسخ کهن کتابت شده و تذهیب‌ها و آرایه‌های آن نیز جلوه‌هایی از هنر کتاب‌آرایی دوره سلجوقی را بازتاب می‌دهد.

ازاین‌رو، «قرآن زعفرانی» افزون بر جایگاه آن در تاریخ ترجمه قرآن، از منظر خوشنویسی، هنرهای کتاب‌آرایی و تحول زبان فارسی نیز اثری قابل توجه است.

رئیس اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملیایران قرآن زعفرانی را گنجینه‌ای ارزشمند از هنر دینی، هنر ملی و زبان فارسی دانست.

احسان‌الله شکراللهی در آیین رونمایی از «قرآن زعفرانی» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما اظهار کرد: این اثر ارزشمند که کتابت آن به سال ۵۴۶ هجری قمری بازمی‌گردد، گنجینه‌ای درخشان از هنر دینی، هنر ملی و زبان فارسی قرن ششم است.

وی با اشاره به اینکه نسخه اصلی این قرآن در موزه رضا عباسی نگهداری می‌شود، افزود: «قرآن زعفرانی» قدیمی‌ترین قرآن شناخته‌شده با ترجمه کامل به زبان فارسی است و ترجمه آن مجموعه‌ای ارزشمند از واژگان فارسی نخستین را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

شکراللهی با بیان اینکه این اثر با کیفیتی مطلوب منتشر شده است، گفت: در این چاپ، متن اصلی قرآن در کنار ترجمه فارسیِ تصحیح‌شده ارائه شده و از نظر چاپ و صحافی نیز اثری نفیس و قابل توجه به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد انتشار «قرآن زعفرانی» زمینه‌ساز گسترش پژوهش‌های قرآنی، به‌ویژه در حوزه تاریخ ترجمه‌های فارسی قرآن کریم و مطالعات زبان فارسی، باشد.