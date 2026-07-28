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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح ۲۶ طرح ارتباطی با سرمایهگذاری ۲.۳ همت در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح ۲۶ طرح ارتباطی با سرمایهگذاری ۲.۳ همت در کرمانشاه خبر داد و گفت: با تقویت زیرساختهای مسیر اربعین، افزایش پهنای باند استان و توسعه خدمات رومینگ و اینترنت رایگان، ارتباطات زائران تسهیل می شود.
سید ستار هاشمی آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی اربعین حسینی و بهرهبرداری از طرحهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دو محور اصلی این سفر عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی خود و میزبانی از میلیونها زائر اربعین، نقش محوری در ارائه خدمات ارتباطی به زائران دارد.
وی گفت: در هفتههای گذشته برنامهریزیهای فشردهای برای آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز زائران انجام شده و استان کرمانشاه به عنوان یکی از مهمترین استانهای مرزی در کانون این برنامهریزیها قرار داشته است.
وی افزود: در این سفر تمامی معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند و با تقسیم کار انجام شده، هر یک مأمور بررسی میدانی بخشی از طرحها و زیرساختهای ارتباطی استان هستند تا اگر در هر نقطهای نیاز به پیگیری، تقویت یا رفع مشکل وجود داشته باشد در سریعترین زمان ممکن اقدام لازم انجام شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین یک مسئولیت ملی است گفت: تلاش ما این است که هیچ دغدغهای از نظر ارتباطات و دسترسی به خدمات دیجیتال برای زائران وجود نداشته باشد و تمام ظرفیت وزارت ارتباطات در این مسیر بسیج شده است.
هاشمی یکی از برنامههای ویژه این سفر را تسهیل ارائه خدمات ارز اربعین عنوان کرد و گفت: مدیرعامل پستبانک ایران نیز در این سفر حضور دارد و مأموریت ویژهای برای تسهیل فرآیند تخصیص و ارائه ارز اربعین به زائران بر عهده دارد تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با سهولت بیشتری از این خدمت استفاده کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات افزود: در ماههای گذشته نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان شناسایی و با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، برنامه جامعی برای تقویت پوشش شبکه در این نقاط اجرا شده است.
وزیرارتباطات گفت: هدف ما این است که زائران از لحظه ورود به استان کرمانشاه تا عبور از مرز و همچنین در طول مسیر، دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی، اینترنت و تماسهای تلفنی داشته باشند و هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشود..
وزیر ارتباطات همچنین به اقدامات انجام شده در کشور عراق برای تسهیل ارتباطات زائران اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته پیش در سفری به عراق، مذاکرات و توافقهای سازندهای با وزیر ارتباطات این کشور انجام شد تا زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به زائران ایرانی فراهم شود.
وی افزود: بر اساس توافقهای انجام شده، خدمات رومینگ اپراتورهای ایرانی در کشور عراق تقویت شده و نقاطی نیز برای ارائه اینترنت رایگان به زائران پیشبینی شده است تا زائران بتوانند در طول سفر از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند شوند.