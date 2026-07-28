متخصص طب ایرانی با رد ادعا‌های مطرح‌شده در برخی فضا‌های مجازی درباره مخالفت طب ایرانی با واکسیناسیون، تأکید کرد: اساس طب ایرانی اصیل بر پیشگیری از بیماری‌ها استوار است و واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین و اثبات‌شده‌ترین روش‌های پیشگیری اولیه از بیماری‌های عفونی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ستایش متخصص طب ایرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه نسبت دادن مخالفت با واکسن به طب ایرانی نادرست است، گفت: آموزه‌های بزرگان طب ایرانی از جمله ابن‌سینا، محمد بن زکریای رازی و دیگر دانشمندان این حوزه، همواره بر تقدم پیشگیری بر درمان از طریق اصلاح شیوه زندگی، رعایت بهداشت محیط، تغذیه مناسب، هوای سالم و جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیر تأکید داشته است.

ستایش افزود: جالب آنکه سال‌ها پیش از ابداع واکسن به شکل امروزی، بهاءالدوله رازی در کتاب «خلاصه‌التجارب» به اصول و روشی مشابه برای پیشگیری از بیماری‌ها اشاره کرده است.

وی با انتقاد از انتشار مطالب غیرعلمی در فضای مجازی اظهار کرد: برخی مطالب منتسب به طب سنتی، بدون پشتوانه علمی، خانواده‌ها را نسبت به واکسیناسیون کودکان دچار تردید می‌کند، در حالی که این دیدگاه‌ها هیچ ارتباطی با طب ایرانی دانشگاهی و مبتنی بر منابع معتبر ندارند.

به گفته وی، طب ایرانی مکتبی علمی است که طی قرن‌ها بر پایه مشاهده، تجربه و استدلال شکل گرفته و امروز نیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با رویکرد مبتنی بر شواهد آموزش داده می‌شود. سنت پزشکی ایران نیز همواره پذیرای نوآوری‌های علمی مؤثر در حفظ سلامت جامعه بوده است.

ستایش تأکید کرد: طب ایرانی مکمل نظام سلامت است، نه جایگزین آن، و هیچ متن معتبر طب ایرانی توصیه‌ای مبنی بر محروم کردن کودکان از واکسیناسیون ندارد. متخصصان دانشگاهی طب ایرانی ضمن تأکید بر سبک زندگی سالم و تقویت توان طبیعی بدن، واکسیناسیون را یکی از مؤثرترین راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی می‌دانند و مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت نیز بار‌ها بر اجرای برنامه ملی واکسیناسیون تأکید کرده است.

این متخصص با اشاره به سابقه علمی واکسن‌ها گفت: اثربخشی و ایمنی واکسن‌ها طی دهه‌ها و در میلیون‌ها نفر مورد بررسی قرار گرفته است. واکسن‌هایی مانند سرخک و فلج اطفال نقش مهمی در ریشه‌کنی یا کاهش چشمگیر این بیماری‌ها داشته‌اند، در حالی که بسیاری از مطالب منتشرشده در فضای مجازی بر پایه تجربه‌های شخصی یا اطلاعات نادرست بوده و فاقد ارزش علمی هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: افرادی که بدون پشتوانه علمی مردم را از واکسیناسیون کودکان بازمی‌دارند، نه تنها با پزشکی نوین، بلکه با اصول اساسی طب ایرانی نیز فاصله دارند و انتشار چنین اظهاراتی علاوه بر تهدید سلامت عمومی، به اعتبار میراث علمی طب ایرانی نیز آسیب می‌زند.

وی در ادامه با اشاره به عوارض احتمالی واکسن‌ها اظهار کرد: همانند سایر مداخلات پزشکی، واکسن‌ها نیز ممکن است عوارض خفیفی مانند تب یا درد محل تزریق ایجاد کنند، اما بروز عوارض شدید بسیار نادر است و در مقایسه با خطر بیماری‌هایی که از آنها پیشگیری می‌کنند، ناچیز محسوب می‌شود.

این متخصص در پایان از خانواده‌ها خواست برای تصمیم‌گیری درباره سلامت فرزندان خود به پزشکان، متخصصان ذی‌صلاح و دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت اعتماد کنند و تحت تأثیر مطالب هیجان‌انگیز و فاقد شواهد علمی منتشرشده در فضای مجازی قرار نگیرند.