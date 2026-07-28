دکتر حسین امامیان با تأکید بر اولویت‌بندی سلامت شهروندان و صیانت از امنیت غذایی، اظهار داشت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۳ هزار و ۲۴۷ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک‌هزار و ۱۲۴ مورد بازرسی از اماکن عمومی، ۶ مورد بازدید از مراکز اقامتی و ۳ مورد بازرسی از پایانه مسافربری انجام شده است. همچنین ۳۵ مورد بازرسی مشترک با سایر دستگاه‌های اجرایی برای حصول اطمینان از رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی صورت گرفته که نشان‌دهنده تعامل بین‌بخشی برای حفظ سلامت جامعه است.

وی عنوان کرد: در سه‌ماهه نخست سال، ۱۷ مورد شکایت مردمی ثبت‌شده در سامانه ملی ۱۹۰ دریافت شد که تمامی این موارد با حساسیت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفت.